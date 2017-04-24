Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Искушение 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Искушение
Киноафиша Сериалы Искушение Сезоны Сезон 1

Искушение 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Искушение»

В 1 сезоне сериала «Искушение» Инна Хоменко жила счастливо со своим любимым супругом, от которого скоро должна была родить дочь. Все меняется в одночасье. Мужа главной героини отправляют в экстренную командировку. А спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаруживают его мертвое тело. Ужаснее всего, что Инну арестовывают и сажают за решетку на 4 года. Женщине вменяют участие в крупном грабеже. Отсидев положенный срок, Инна освобождается и пытается жить дальше. Но внезапно ей звонит незнакомый человек. Он предлагает Инне провести собственное расследование и узнать, как погиб ее супруг.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Искушение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 апреля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 апреля 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 апреля 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 апреля 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 апреля 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
1 мая 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 мая 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 мая 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
2 мая 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
3 мая 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
3 мая 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
4 мая 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
4 мая 2017
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
8 мая 2017
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
8 мая 2017
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
10 мая 2017
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
10 мая 2017
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
10 мая 2017
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
11 мая 2017
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
11 мая 2017
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
11 мая 2017
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше