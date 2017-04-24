В 1 сезоне сериала «Искушение» Инна Хоменко жила счастливо со своим любимым супругом, от которого скоро должна была родить дочь. Все меняется в одночасье. Мужа главной героини отправляют в экстренную командировку. А спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаруживают его мертвое тело. Ужаснее всего, что Инну арестовывают и сажают за решетку на 4 года. Женщине вменяют участие в крупном грабеже. Отсидев положенный срок, Инна освобождается и пытается жить дальше. Но внезапно ей звонит незнакомый человек. Он предлагает Инне провести собственное расследование и узнать, как погиб ее супруг.