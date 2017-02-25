В 1 сезоне сериала «За полчаса до весны» Олег добился успеха в области медицины, а его супруга Тамара всю себя посвятила семье и воспитанию двух дочерей. Старшая дочь Ирина выросла настоящей красавицей. Однако теперь в ее личной жизни не все гладко. У Иры постоянно возникают конфликты с супругом Вадимом. Он занимается наукой, но при этом является настоящим недотёпой в быту. Девушка хочет расторгнуть брак и уйти от мужа к молодому музыканту. Тем временем младшая Аня забеременела от молодого человека, который постоянно лжет ей. Тома чувствует, как от ее благополучной жизни остаются одни руины.