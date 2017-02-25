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За полчаса до весны 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала За полчаса до весны
Киноафиша Сериалы За полчаса до весны Сезоны Сезон 1

За полчаса до весны 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «За полчаса до весны»

В 1 сезоне сериала «За полчаса до весны» Олег добился успеха в области медицины, а его супруга Тамара всю себя посвятила семье и воспитанию двух дочерей. Старшая дочь Ирина выросла настоящей красавицей. Однако теперь в ее личной жизни не все гладко. У Иры постоянно возникают конфликты с супругом Вадимом. Он занимается наукой, но при этом является настоящим недотёпой в быту. Девушка хочет расторгнуть брак и уйти от мужа к молодому музыканту. Тем временем младшая Аня забеременела от молодого человека, который постоянно лжет ей. Тома чувствует, как от ее благополучной жизни остаются одни руины. 

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Список серий 1-го сезона сериала «За полчаса до весны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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