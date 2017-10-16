В 1 сезоне сериала «Исчезнувшая» Катя Савельева, скромная домработница, оказывается втянута в водоворот чудовищных событий. Ее любимый жених таинственно исчезает, спустя некоторое время девушку выгоняют из квартиры, а в довершение всего она попадает за решетку по подозрению в убийстве. Но неожиданно за Катю кто-то вносит залог, а неподалеку от дома ее ждет юрист. Выясняется, что адвокат был нанят миллиардером Игорем Пашковым. У него есть для Кати весьма необычное предложение. Девушка должна пропасть, после чего возродиться в образе супруги Пашкова. Он хочет выдать Катю за свою погибшую жену ради спасения дочери.