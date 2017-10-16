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Исчезнувшая 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Исчезнувшая
Киноафиша Сериалы Исчезнувшая Сезоны Сезон 1

Исчезнувшая 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Исчезнувшая»

В 1 сезоне сериала «Исчезнувшая» Катя Савельева, скромная домработница, оказывается втянута в водоворот чудовищных событий. Ее любимый жених таинственно исчезает, спустя некоторое время девушку выгоняют из квартиры, а в довершение всего она попадает за решетку по подозрению в убийстве. Но неожиданно за Катю кто-то вносит залог, а неподалеку от дома ее ждет юрист. Выясняется, что адвокат был нанят миллиардером Игорем Пашковым. У него есть для Кати весьма необычное предложение. Девушка должна пропасть, после чего возродиться в образе супруги Пашкова. Он хочет выдать Катю за свою погибшую жену ради спасения дочери.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Исчезнувшая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 октября 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 октября 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 октября 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 октября 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 октября 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 октября 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 октября 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
25 октября 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
25 октября 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
26 октября 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
26 октября 2017
График выхода всех сериалов
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