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Казнить нельзя помиловать 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Казнить нельзя помиловать
Киноафиша Сериалы Казнить нельзя помиловать Сезоны Сезон 1

Казнить нельзя помиловать 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Казнить нельзя помиловать»

В 1 сезоне сериала «Казнить нельзя помиловать» разведчице Нине удалось уцелеть во время войны. Однако самое страшное случилось с ней уже в тылу, в Ленинграде 1947 года. Полуразрушенный город охвачен постоянными стычками преступных группировок. Героиня вместе со своим любимым супругом приезжает в Северную столицу. Они хотят начать жизнь заново, но сделать этого им не удается. Мужа Нины, который служил в милиции, убивают. Нина полна решимости отомстить. Она выходит на тропу войны со всеми представителями криминального мира. Девушка безжалостно расстреливает грабителей и убийц.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Казнить нельзя помиловать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Прошлое и настоящее
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2017
Бывшая
Сезон 1 Серия 2
6 декабря 2017
Свои и чужие
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2017
Это невозможно
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2017
Недрогнувшей рукой
Сезон 1 Серия 5
11 декабря 2017
Рабочий инструмент
Сезон 1 Серия 6
11 декабря 2017
Я не боюсь
Сезон 1 Серия 7
12 декабря 2017
Разведка боем
Сезон 1 Серия 8
12 декабря 2017
Пока смерть не разлучит
Сезон 1 Серия 9
13 декабря 2017
Псевдоним
Сезон 1 Серия 10
13 декабря 2017
Эксцесс исполнителя
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2017
Служить и умирать
Сезон 1 Серия 12
14 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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