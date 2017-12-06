В 1 сезоне сериала «Казнить нельзя помиловать» разведчице Нине удалось уцелеть во время войны. Однако самое страшное случилось с ней уже в тылу, в Ленинграде 1947 года. Полуразрушенный город охвачен постоянными стычками преступных группировок. Героиня вместе со своим любимым супругом приезжает в Северную столицу. Они хотят начать жизнь заново, но сделать этого им не удается. Мужа Нины, который служил в милиции, убивают. Нина полна решимости отомстить. Она выходит на тропу войны со всеми представителями криминального мира. Девушка безжалостно расстреливает грабителей и убийц.