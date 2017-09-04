В 1 сезоне сериала «Комиссарша» действие происходит в военное время. На дворе 1943 год. В провинциальном городке, расположенном в Курской области, свирепствует преступность. В центе событий оказывается молодая женщина по имени Галина Семенова. Прошло много лет с тех пор, как она перебралась в столицу из своих родных краев, поручив воспитание сына матери. После того как девушка получила образование, она пошла служить в правоохранительные органы, а в 1941 году отправилась на фронт. Там ее тяжело ранили, и Галя вынуждена была вернуться в родной город под Курском. Оказалось, что в провинции остро недостает сотрудников в милиции...