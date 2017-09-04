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Комиссарша 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Комиссарша
Киноафиша Сериалы Комиссарша Сезоны Сезон 1

Комиссарша 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Комиссарша»

В 1 сезоне сериала «Комиссарша» действие происходит в военное время. На дворе 1943 год. В провинциальном городке, расположенном в Курской области, свирепствует преступность. В центе событий оказывается молодая женщина по имени Галина Семенова. Прошло много лет с тех пор, как она перебралась в столицу из своих родных краев, поручив воспитание сына матери. После того  как девушка получила образование, она пошла служить в правоохранительные органы, а в 1941 году отправилась на фронт. Там ее тяжело ранили, и Галя вынуждена была вернуться в родной город под Курском. Оказалось, что в провинции остро недостает сотрудников в милиции...

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Список серий 1-го сезона сериала «Комиссарша» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 сентября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 сентября 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 сентября 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 сентября 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 сентября 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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