В 1 сезоне сериала «Стас» в центре событий оказывается артист комедийного жанра Стас Старовойтов. Он исполняет роль самого себя. Юморист выходит на сцену перед живой аудиторией и делится с ней реальными историями в формате стендап-шоу. Монологи имеют оригинальный сюжет и непредсказуемый финал. Стас попадает в комичные ситуации, ищет выход, а также рассуждает на темы, с которыми так или иначе сталкивается любой взрослый человек. Это моральные дилеммы о взаимоотношениях в семье, вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, а также остро стоящая в наши дни проблема ментального здоровья.