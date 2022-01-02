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Стас 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стас
Киноафиша Сериалы Стас Сезоны Сезон 1

Стас 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стас»

В 1 сезоне сериала «Стас» в центре событий оказывается артист комедийного жанра Стас Старовойтов. Он исполняет роль самого себя. Юморист выходит на сцену перед живой аудиторией и делится с ней реальными историями в формате стендап-шоу. Монологи имеют оригинальный сюжет и непредсказуемый финал. Стас попадает в комичные ситуации, ищет выход, а также рассуждает на темы, с которыми так или иначе сталкивается любой взрослый человек. Это моральные дилеммы о взаимоотношениях в семье, вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, а также остро стоящая в наши дни проблема ментального здоровья.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Стас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 января 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 января 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 января 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 января 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 января 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 января 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 января 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 января 2022
График выхода всех сериалов
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