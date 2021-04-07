В 1 сезоне сериала «Метод» раскрываются некоторые аспекты современного делового мира, который отличается беспощадностью. Четырех разных людей одновременно заинтересовала вакансия в крупной компании. Соискатели приходят на собеседование и понимают, что им придется бороться друг с другом за право получить эту должность. Но претенденты пока не подозревают, какие испытания подготовили для них потенциальные работодатели. Ферхат, Энгин, Мерве и Кадир получают таинственное послание из секретной квартиры, которое повергает мужчин в шок. Теперь они полны сомнений по отношению друг к другу.