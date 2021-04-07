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Метод 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Метод
Киноафиша Сериалы Метод Сезоны Сезон 1

Metot
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Метод»

В 1 сезоне сериала «Метод» раскрываются некоторые аспекты современного делового мира, который отличается беспощадностью. Четырех разных людей одновременно заинтересовала вакансия в крупной компании. Соискатели приходят на собеседование и понимают, что им придется бороться друг с другом за право получить эту должность. Но претенденты пока не подозревают, какие испытания подготовили для них потенциальные работодатели. Ферхат, Энгин, Мерве и Кадир получают таинственное послание из секретной квартиры, которое повергает мужчин в шок. Теперь они полны сомнений по отношению друг к другу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Метод» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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