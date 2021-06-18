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Любовь, разум, месть 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Любовь, разум, месть
Киноафиша Сериалы Любовь, разум, месть Сезоны Сезон 1

Aşk Mantık İntikam
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 42
Продолжительность сезона 84 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь, разум, месть»

В 1 сезоне сериала «Любовь, разум, месть» Эсра работает официанткой и грезит об удачном замужестве. Ее первым супругом стал малообеспеченный инженер, с которым она развелась. Уход жены стал для Озана отличной мотивацией. Молодой человек добился успеха в профессии, открыл собственную IT-компанию и разжился целым состоянием. Когда Эсра узнает об этом из газетного материала, ее охватывает досада. Спустя некоторое время жизнь снова сводит бывших супругов. Эсра принимает решение во что бы то ни стало расположить к себе бывшего мужа. Для этого она устраивается на работу в его компанию в качестве практикантки.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь, разум, месть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
25 июня 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
2 июля 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
9 июля 2021
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2021
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
30 июля 2021
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
6 августа 2021
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
13 августа 2021
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
20 августа 2021
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
27 августа 2021
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
3 сентября 2021
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
10 сентября 2021
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
17 сентября 2021
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
24 сентября 2021
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
1 октября 2021
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
8 октября 2021
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
15 октября 2021
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
22 октября 2021
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
29 октября 2021
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
5 ноября 2021
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
12 ноября 2021
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
19 ноября 2021
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
26 ноября 2021
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
3 декабря 2021
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
10 декабря 2021
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
17 декабря 2021
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
24 декабря 2021
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
14 января 2022
Серия 29 29. Bölüm
Сезон 1 Серия 29
21 января 2022
Серия 30 30. Bölüm
Сезон 1 Серия 30
28 января 2022
Серия 31 31. Bölüm
Сезон 1 Серия 31
4 февраля 2022
Серия 32 32. Bölüm
Сезон 1 Серия 32
11 февраля 2022
Серия 33 33. Bölüm
Сезон 1 Серия 33
18 февраля 2022
Серия 34 34. Bölüm
Сезон 1 Серия 34
25 февраля 2022
Серия 35 35. Bölüm
Сезон 1 Серия 35
4 марта 2022
Серия 36 36. Bölüm
Сезон 1 Серия 36
11 марта 2022
Серия 37 37. Bölüm
Сезон 1 Серия 37
18 марта 2022
Серия 38 38. Bölüm
Сезон 1 Серия 38
25 марта 2022
Серия 39 39. Bölüm
Сезон 1 Серия 39
1 апреля 2022
Серия 40 40. Bölüm
Сезон 1 Серия 40
8 апреля 2022
Серия 41 41. Bölüm
Сезон 1 Серия 41
15 апреля 2022
Серия 42 42. Bölüm
Сезон 1 Серия 42
22 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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