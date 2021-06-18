В 1 сезоне сериала «Любовь, разум, месть» Эсра работает официанткой и грезит об удачном замужестве. Ее первым супругом стал малообеспеченный инженер, с которым она развелась. Уход жены стал для Озана отличной мотивацией. Молодой человек добился успеха в профессии, открыл собственную IT-компанию и разжился целым состоянием. Когда Эсра узнает об этом из газетного материала, ее охватывает досада. Спустя некоторое время жизнь снова сводит бывших супругов. Эсра принимает решение во что бы то ни стало расположить к себе бывшего мужа. Для этого она устраивается на работу в его компанию в качестве практикантки.