Агата Кристи отдыхает: нашла советский фильм СССР является самым настоящим триллером — актерский состав поражает

«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор

Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря

Наши опять в Голливуде: создатели «Джона Уика» запускают новую франшизу — в касте Колокольников и звезда «Шерлока»

Черные? Белые? А может цветные: какими должны быть фильмы СССР — реставрационный тест

Лучший криминальный сериал HBO хотят запретить показывать в России: все из-за пары славян в кадре

Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток

По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)

5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)

Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»