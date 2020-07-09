В 1 сезоне сериала «Любовь на крыше» в семействе Йылмаз начались материальные сложности. Чтобы поправить свое финансовое положение, домочадцы принимают решение быстро сдать в аренду часть своего дома, а именно – чердак. Однако они не хотят, чтобы к ним поселились холостяки или молодежь. Атеш в это время собирается начать жизнь заново. Он заинтересовывается объявлением и вскоре появляется на пороге дома. Одновременно с ним там оказывается молодая девушка по имени Ясемин. Оба не соответствуют условиям, которые выдвинули владельцы. Однако небольшая ложь помогает им получить заветное место на чердаке.