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Любовь на крыше 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь на крыше
Киноафиша Сериалы Любовь на крыше Сезоны Сезон 1

Çatı Katı Aşk
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь на крыше»

В 1 сезоне сериала «Любовь на крыше» в семействе Йылмаз начались материальные сложности. Чтобы поправить свое финансовое положение, домочадцы принимают решение быстро сдать в аренду часть своего дома, а именно – чердак. Однако они не хотят, чтобы к ним поселились холостяки или молодежь. Атеш в это время собирается начать жизнь заново. Он заинтересовывается объявлением и вскоре появляется на пороге дома. Одновременно с ним там оказывается молодая девушка по имени Ясемин. Оба не соответствуют условиям, которые выдвинули владельцы. Однако небольшая ложь помогает им получить заветное место на чердаке.

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь на крыше» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 июля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 июля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 июля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 августа 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 августа 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 сентября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 сентября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 сентября 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 сентября 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 октября 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
10 октября 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
17 октября 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
24 октября 2020
График выхода всех сериалов
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