В 1 сезоне сериала «Суперухо» крольчиха по имени Сиси отправляется в новую школу. Привыкнуть к незнакомой обстановке и найти друзей непросто даже для обычного подростка. Что уж говорить о маленькой девочке, вынужденной таскать за собой большой и нелепый слуховой аппарат. Сиси комплексует из-за того, что она не похожа на других детей. Ежедневно она сталкивается с множеством коммуникативных проблем из-за своей глухоты. Но силы бороться с обстоятельствами и познавать этот мир девочка неожиданно находит внутри самой себя. Крольчиха понимает, что она – своего рода супергероиня, способная помочь не только себе, но и другим таким же детям.