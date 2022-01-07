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Суперухо 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Суперухо
Киноафиша Сериалы Суперухо Сезоны Сезон 1

El Deafo
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон сериала «Суперухо»

В 1 сезоне сериала «Суперухо» крольчиха по имени Сиси отправляется в новую школу. Привыкнуть к незнакомой обстановке и найти друзей непросто даже для обычного подростка. Что уж говорить о маленькой девочке, вынужденной таскать за собой большой и нелепый слуховой аппарат. Сиси комплексует из-за того, что она не похожа на других детей. Ежедневно она сталкивается с множеством коммуникативных проблем из-за своей глухоты. Но силы бороться с обстоятельствами и познавать этот мир девочка неожиданно находит внутри самой себя. Крольчиха понимает, что она – своего рода супергероиня, способная помочь не только себе, но и другим таким же детям.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Суперухо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Все звучат так странно Everybody Sounds So Weird
Сезон 1 Серия 1
7 января 2022
Разыскивается напарник Sidekick Wanted
Сезон 1 Серия 2
7 января 2022
Я Эль Деафо I Am El Deafo
Сезон 1 Серия 3
7 января 2022
График выхода всех сериалов
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