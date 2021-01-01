В 1 сезоне сериала «Моя волшебная мама» события разворачиваются вокруг сказочной феи по имени Бетуш. Она обладает сверхъестественными способностями от рождения. При этом фея живет в мире, где ей приходится тщательно скрывать свое дарование. Судьба сводит героиню с мужчиной по имени Садык, который рано овдовел. После смерти супруги он в одиночку заботится о двух детях. Бетуш становится его женой и берет на себя воспитание подростков. С такой необыкновенной мачехой их ждет много увлекательных приключений. Садык тоже не сразу узнает, какая удивительная женщина стала его новой супругой.