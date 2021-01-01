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Моя волшебная мама 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моя волшебная мама
Киноафиша Сериалы Моя волшебная мама Сезоны Сезон 1

Sihirli Annem
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 15
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя волшебная мама»

В 1 сезоне сериала «Моя волшебная мама» события разворачиваются вокруг сказочной феи по имени Бетуш. Она обладает сверхъестественными способностями от рождения. При этом фея живет в мире, где ей приходится тщательно скрывать свое дарование. Судьба сводит героиню с мужчиной по имени Садык, который рано овдовел. После смерти супруги он в одиночку заботится о двух детях. Бетуш становится его женой и берет на себя воспитание подростков. С такой необыкновенной мачехой их ждет много увлекательных приключений. Садык тоже не сразу узнает, какая удивительная женщина стала его новой супругой.

Рейтинг сериала

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1.2 IMDb
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Список серий сериала Моя волшебная мама График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1.Bölüm
Сезон 1 Серия 1
1 января 2021
Серия 2 2.Bölüm
Сезон 1 Серия 2
8 января 2021
Серия 3 3.Bölüm
Сезон 1 Серия 3
15 января 2021
Серия 4 4.Bölüm
Сезон 1 Серия 4
22 января 2021
Серия 5 5.Bölüm
Сезон 1 Серия 5
29 января 2021
Серия 6 6.Bölüm
Сезон 1 Серия 6
5 февраля 2021
Серия 7 7.Bölüm
Сезон 1 Серия 7
12 февраля 2021
Серия 8 8.Bölüm
Сезон 1 Серия 8
19 февраля 2021
Серия 9 9.Bölüm
Сезон 1 Серия 9
26 февраля 2021
Серия 10 10.Bölüm
Сезон 1 Серия 10
5 марта 2021
Серия 11 11.Bölüm
Сезон 1 Серия 11
12 марта 2021
Серия 12 12.Bölüm
Сезон 1 Серия 12
19 марта 2021
Серия 13 13.Bölüm
Сезон 1 Серия 13
26 марта 2021
Серия 14 14.Bölüm
Сезон 1 Серия 14
2 апреля 2021
Серия 15 15.Bölüm
Сезон 1 Серия 15
9 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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