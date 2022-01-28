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Ферия: самый темный свет 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ферия: самый темный свет
Киноафиша Сериалы Ферия: самый темный свет Сезоны Сезон 1

Feria: The Darkest Light 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ферия: самый темный свет»

В 1 сезоне сериала «Ферия: самый темный свет» в центре событий оказываются две сестры. Накануне праздника Сан-Хуана они проводят время со своими родителями. На следующий день девушек вызывают на допрос. Они узнают, что Гражданская гвардия Ферии расследует массовое самоубийство в заброшенной шахте. Становится известно, что множество людей погибло во время проведения ритуала, спровоцированного представителями секты «Культ света». И родители главных героинь имеют к трагедии непосредственное отношение. Девушкам предстоит принять открывшуюся им чудовищную правду и разобраться с последствиями случившегося.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Ферия: самый темный свет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Красное озеро The Red Lake
Сезон 1 Серия 1
28 января 2022
Вавилон Babylon
Сезон 1 Серия 2
28 января 2022
Подношение Offering
Сезон 1 Серия 3
28 января 2022
Храм The Temple
Сезон 1 Серия 4
28 января 2022
Бог огня The God of Fire
Сезон 1 Серия 5
28 января 2022
Кровавая Ферия Bloody Feria
Сезон 1 Серия 6
28 января 2022
Апокалипсис от Павла The Apocalypse According to Pablo
Сезон 1 Серия 7
28 января 2022
Бог Вседержитель The Solitary King
Сезон 1 Серия 8
28 января 2022
График выхода всех сериалов
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