В 1 сезоне сериала «Ферия: самый темный свет» в центре событий оказываются две сестры. Накануне праздника Сан-Хуана они проводят время со своими родителями. На следующий день девушек вызывают на допрос. Они узнают, что Гражданская гвардия Ферии расследует массовое самоубийство в заброшенной шахте. Становится известно, что множество людей погибло во время проведения ритуала, спровоцированного представителями секты «Культ света». И родители главных героинь имеют к трагедии непосредственное отношение. Девушкам предстоит принять открывшуюся им чудовищную правду и разобраться с последствиями случившегося.