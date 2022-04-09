В 1 сезоне сериала «Бизнес-план счастья» неизвестный недоброжелатель объявляет войну предпринимателю Павлу Молчанову. Его жене приходит письмо о супружеской измене, детям – о том, что их взяли из приюта, а бизнес-партнерам – о нечестности Молчанова. В одночасье рушится вся его жизнь: семья, друзья, работа, хобби. Даже любимую коллекцию фигурок нэцкэ – и ту кто-то похищает. На стороне мужчины остается лишь один человек – его верная помощница и, по совместительству, любящая женщина Вера. Она понимает, что следующий шаг злоумышленников – подставить и посадить в тюрьму ее шефа, и решает действовать сама.