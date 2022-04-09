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Бизнес-план счастья 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бизнес-план счастья
Киноафиша Сериалы Бизнес-план счастья Сезоны Сезон 1

Бизнес-план счастья 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бизнес-план счастья»

В 1 сезоне сериала «Бизнес-план счастья» неизвестный недоброжелатель объявляет войну предпринимателю Павлу Молчанову. Его жене приходит письмо о супружеской измене, детям – о том, что их взяли из приюта, а бизнес-партнерам – о нечестности Молчанова. В одночасье рушится вся его жизнь: семья, друзья, работа, хобби. Даже любимую коллекцию фигурок нэцкэ – и ту кто-то похищает. На стороне мужчины остается лишь один человек – его верная помощница и, по совместительству, любящая женщина Вера. Она понимает, что следующий шаг злоумышленников – подставить и посадить в тюрьму ее шефа, и решает действовать сама.

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Список серий 1-го сезона сериала «Бизнес-план счастья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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