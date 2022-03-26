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Сладкая месть 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сладкая месть
Киноафиша Сериалы Сладкая месть Сезоны Сезон 1

Сладкая месть 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сладкая месть»

В 1 сезоне сериала «Сладкая месть» речь пойдет о большой семье, несколько поколений которой уживаются под одной крышей. Осеевы – обычное и счастливое, на первый взгляд, российское семейство. Однако в их доме происходит что-то неладное. Всех домочадцев начинает преследовать таинственный недоброжелатель, пытающийся свести их с ума. Он подстраивает жуткие и пугающие события, из-за которых даже здравомыслящему человеку немудрено поверить в призраков, полтергейстов, дурную карму и чудовищ под кроватью. Но вскоре всему этому находится объяснение: чья-то жестокая месть за ошибку, совершенную много лет назад.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сладкая месть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 марта 2022
График выхода всех сериалов
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