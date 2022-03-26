В 1 сезоне сериала «Сладкая месть» речь пойдет о большой семье, несколько поколений которой уживаются под одной крышей. Осеевы – обычное и счастливое, на первый взгляд, российское семейство. Однако в их доме происходит что-то неладное. Всех домочадцев начинает преследовать таинственный недоброжелатель, пытающийся свести их с ума. Он подстраивает жуткие и пугающие события, из-за которых даже здравомыслящему человеку немудрено поверить в призраков, полтергейстов, дурную карму и чудовищ под кроватью. Но вскоре всему этому находится объяснение: чья-то жестокая месть за ошибку, совершенную много лет назад.