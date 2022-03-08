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Пианистка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пианистка
Киноафиша Сериалы Пианистка Сезоны Сезон 1

Пианистка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Пианистка»

В 1 сезоне сериала «Пианистка» молодая девушка Мария Беляева пожинает плоды своего незаурядного музыкального таланта. Она успешная пианистка, которой открыты двери на большие сцены и в именитые театры. Она постоянно совершенствует свое мастерство и неплохо зарабатывает. Кроме того, девушка готовится к свадьбе со своим избранником. Жених Маши – тоже творческий человек, популярный писатель и автор продаваемых детективов. Но когда мужчина публикует новый роман, его неожиданно убивают. В одночасье Маша оказывается в эпицентре криминальной истории. Теперь она должна найти преступника и остановить убийства.

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4.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пианистка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2022
График выхода всех сериалов
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