В 1 сезоне сериала «Предшественница» несколько лет назад в жизни Джейн случилось большое несчастье. Мужчина, которого она любила, предпочел ей другую женщину и оставил ее, беременную, на произвол судьбы. От пережитых эмоциональных потрясений здоровье Джейн дало сбой, что в результате привело к выкидышу. Проведя в глубочайшей депрессии несколько месяцев, девушка находит в себе силы двигаться дальше. Она отправляется в другой город и устраивается на работу в компанию, которая занимается дизайном помещений. На новом месте Джейн не только завела много новых знакомств, но и вступила в отношения с архитектором, который хочет построить для нее дом.