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Предшественница 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Предшественница
Киноафиша Сериалы Предшественница Сезоны Сезон 1

The Girl Before 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Предшественница»

В 1 сезоне сериала «Предшественница» несколько лет назад в жизни Джейн случилось большое несчастье. Мужчина, которого она любила, предпочел ей другую женщину и оставил ее, беременную, на произвол судьбы. От пережитых эмоциональных потрясений здоровье Джейн дало сбой, что в результате привело к выкидышу. Проведя в глубочайшей депрессии несколько месяцев, девушка находит в себе силы двигаться дальше. Она отправляется в другой город и устраивается на работу в компанию, которая занимается дизайном помещений. На новом месте Джейн не только завела много новых знакомств, но и вступила в отношения с архитектором, который хочет построить для нее дом.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Предшественница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 декабря 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 декабря 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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