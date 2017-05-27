В 1 сезоне сериала «Королева Марго» Маргарита Мартынова является первоклассным парикмахером. Однако даже ее золотые руки не помогли спасти салон красоты, в котором она работает, от банкротства. Чтобы спасти финансовое положение, владелец парикмахерской назначает нового толкового управляющего. Им оказывается давний приятель учредителя – бывший прораб Анатолий Родионов. Всю свою жизнь мужчина провел на стройке. Он собирается навести новые порядки в салоне, ориентируясь на имеющийся у него опыт. Анатолий принимается следить за подчиненными и штрафовать за любые мелкие провинности.