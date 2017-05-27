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Королева Марго 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Королева Марго
Киноафиша Сериалы Королева Марго Сезоны Сезон 1

Королева Марго 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королева Марго»

В 1 сезоне сериала «Королева Марго» Маргарита Мартынова является первоклассным парикмахером. Однако даже ее золотые руки не помогли спасти салон красоты, в котором она работает, от банкротства. Чтобы спасти финансовое положение, владелец парикмахерской назначает нового толкового управляющего. Им оказывается давний приятель учредителя – бывший прораб Анатолий Родионов. Всю свою жизнь мужчина провел на стройке. Он собирается навести новые порядки в салоне, ориентируясь на имеющийся у него опыт. Анатолий принимается следить за подчиненными и штрафовать за любые мелкие провинности.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Королева Марго» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 мая 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 мая 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 мая 2017
График выхода всех сериалов
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