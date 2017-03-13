В 1 сезоне сериала «Круговорот» Варя Гришина служит в клинике, которую основал ее дядя. Она – педиатр, обожающий свою работу. Однако сама героиня никогда не может познать радостей материнства: у нее бесплодие. Именно это стало поводом для разрыва ее прошлых романтических отношений. Футбольный тренер Ваня искренне любил Варвару, однако не смог смириться с тем, что у них никогда не будет полноценной семьи. Но Варе удалось начать жизнь с чистого листа. Она приняла предложение руки и сердца от своего сослуживца Родиона Козлова. В день свадьбы случилось непредвиденное... Выяснилось, что у жениха был любовница, которая... умирает при родах.