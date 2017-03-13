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Круговорот 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Круговорот
Киноафиша Сериалы Круговорот Сезоны Сезон 1

Круговорот 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Круговорот»

В 1 сезоне сериала «Круговорот» Варя Гришина служит в клинике, которую основал ее дядя. Она – педиатр, обожающий свою работу. Однако сама героиня никогда не может познать радостей материнства: у нее бесплодие. Именно это стало поводом для разрыва ее прошлых романтических отношений. Футбольный тренер Ваня искренне любил Варвару, однако не смог смириться с тем, что у них никогда не будет полноценной семьи. Но Варе удалось начать жизнь с чистого листа. Она приняла предложение руки и сердца от своего сослуживца Родиона Козлова. В день свадьбы случилось непредвиденное... Выяснилось, что у жениха был любовница, которая... умирает при родах.

Рейтинг сериала

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2.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Круговорот» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
14 марта 2017
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2017
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2017
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
15 марта 2017
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
15 марта 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 марта 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 марта 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 марта 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 марта 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 марта 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
20 марта 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 марта 2017
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
21 марта 2017
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
21 марта 2017
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
22 марта 2017
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
22 марта 2017
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
22 марта 2017
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
23 марта 2017
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
23 марта 2017
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
23 марта 2017
График выхода всех сериалов
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