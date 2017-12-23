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Крылья Пегаса 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крылья Пегаса
Киноафиша Сериалы Крылья Пегаса Сезоны Сезон 1

Крылья Пегаса 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крылья Пегаса»

В 1 сезоне сериала «Крылья Пегаса» Люся переехала в Москву, но жизнь ее там не заладилась. Она провалилась на вступительных экзаменах в театральный институт и благодаря протекции знакомой устроилась посудомойкой в ресторан. По случайному стечению обстоятельств она познакомилась с хозяином заведения – обаятельным, но циничным мужчиной. Оказалось, что главная героиня внешне похожа не девушку Завьялова – Алену. Бандиты перепутали молодых женщин и похитили не ту. Владелец ресторана заплатил назначенный выкуп за свою возлюбленную. Каково же было его удивление, когда преступники вернули ему не ту женщину.

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Список серий 1-го сезона сериала «Крылья Пегаса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 декабря 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 декабря 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 декабря 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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