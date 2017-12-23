В 1 сезоне сериала «Крылья Пегаса» Люся переехала в Москву, но жизнь ее там не заладилась. Она провалилась на вступительных экзаменах в театральный институт и благодаря протекции знакомой устроилась посудомойкой в ресторан. По случайному стечению обстоятельств она познакомилась с хозяином заведения – обаятельным, но циничным мужчиной. Оказалось, что главная героиня внешне похожа не девушку Завьялова – Алену. Бандиты перепутали молодых женщин и похитили не ту. Владелец ресторана заплатил назначенный выкуп за свою возлюбленную. Каково же было его удивление, когда преступники вернули ему не ту женщину.