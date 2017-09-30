Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Все еще будет 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Все еще будет
Киноафиша Сериалы Все еще будет Сезоны Сезон 1

Всё ещё будет 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Все еще будет»

В 1 сезоне сериала «Все еще будет» Петр Гусаров воспитывает четверых детей и живет в доме у реки с тещей. Вскоре дети вырастают, и младшая дочь выходит замуж за состоятельного мужчину, чья семья входит в совет директоров речного порта. Именно там всю жизнь проработал грузчиком Гусаров, втайне мечтая о лучшей доле. Благодаря будущему зятю его желания осуществились. Петру выделили хорошее место с достойной зарплатой. Но в день свадебного торжества невеста не приходит в ЗАГС. Подруга заявляет, что девушка передумала и попросила ее сообщить об этом. Петр моментально лишается работы. Он находит утешение в алкоголе и проклинает судьбу...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Все еще будет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2017
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше