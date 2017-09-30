В 1 сезоне сериала «Все еще будет» Петр Гусаров воспитывает четверых детей и живет в доме у реки с тещей. Вскоре дети вырастают, и младшая дочь выходит замуж за состоятельного мужчину, чья семья входит в совет директоров речного порта. Именно там всю жизнь проработал грузчиком Гусаров, втайне мечтая о лучшей доле. Благодаря будущему зятю его желания осуществились. Петру выделили хорошее место с достойной зарплатой. Но в день свадебного торжества невеста не приходит в ЗАГС. Подруга заявляет, что девушка передумала и попросила ее сообщить об этом. Петр моментально лишается работы. Он находит утешение в алкоголе и проклинает судьбу...