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Выбирая судьбу 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Выбирая судьбу
Киноафиша Сериалы Выбирая судьбу Сезоны Сезон 1

Выбирая судьбу 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Выбирая судьбу»

В 1 сезоне сериала «Выбирая судьбу» Наталья десять лет замужем за Виктором. Она вполне счастлива, однако отсутствие детей омрачает ее радость. Мать Виктора считает, что проблема в самой Наташе, а сам мужчина старательно избегает неприятной темы. Наташа, которая страстно желает стать матерью, близка к отчаянию. Она узнает о предательстве супруга, а затем ее увольняют с работы. Именно в это время судьба сталкивает ее с Александром. Когда-то они сидели за одной партой, и Саша был безнадежно влюблен в героиню. Сложно поверить, что тот робкий мальчуган превратился в этого успешного самоуверенного мачо.

Рейтинг сериала

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3.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Выбирая судьбу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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