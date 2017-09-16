В 1 сезоне сериала «Выбирая судьбу» Наталья десять лет замужем за Виктором. Она вполне счастлива, однако отсутствие детей омрачает ее радость. Мать Виктора считает, что проблема в самой Наташе, а сам мужчина старательно избегает неприятной темы. Наташа, которая страстно желает стать матерью, близка к отчаянию. Она узнает о предательстве супруга, а затем ее увольняют с работы. Именно в это время судьба сталкивает ее с Александром. Когда-то они сидели за одной партой, и Саша был безнадежно влюблен в героиню. Сложно поверить, что тот робкий мальчуган превратился в этого успешного самоуверенного мачо.