В 1 сезоне сериала «Выжить любой ценой» таежный предприниматель по прозвищу Мотыль и его помощник Степа заправляют местным нелегальным бизнесом. Они незаконно поставляют драгметалл за границу, чем привлекают внимание агентов спецслужбы. Двое из них едут в таежный городок, чтобы раскрыть преступную сеть. Они собираются работать под прикрытием. Один оперативник должен завоевать расположение Степана, а другой – присоединиться к туристической команде. Путешественники приехали на край света, чтобы научиться выживать в диких таежных условиях. Их группой руководит Юрий Галанов, который раньше служил в ГРУ.