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Выжить любой ценой 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Выжить любой ценой
Киноафиша Сериалы Выжить любой ценой Сезоны Сезон 1

Выжить любой ценой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выжить любой ценой»

В 1 сезоне сериала «Выжить любой ценой» таежный предприниматель по прозвищу Мотыль и его помощник Степа заправляют местным нелегальным бизнесом. Они незаконно поставляют драгметалл за границу, чем привлекают внимание агентов спецслужбы. Двое из них едут в таежный городок, чтобы раскрыть преступную сеть. Они собираются работать под прикрытием. Один оперативник должен завоевать расположение Степана, а другой – присоединиться к туристической команде. Путешественники приехали на край света, чтобы научиться выживать в диких таежных условиях. Их группой руководит Юрий Галанов, который раньше служил в ГРУ.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Выжить любой ценой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
27 марта 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
27 марта 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2017
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2017
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
30 марта 2017
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
30 марта 2017
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
31 марта 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 марта 2017
График выхода всех сериалов
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