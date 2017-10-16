В 1 сезоне сериала «Бумеранг» Даша Лебедева в 16 лет впервые влюбилась. Ее избранником стал молодой парень по имени Андрей, выросший в неблагополучной семье. Девочка хочет вместе с ним уехать в Москву. Ее матери Регине не нравится возлюбленный Даши, которого она называет будущим уголовником. Страсть младшей Лебедевой к балету родительница тоже не разделяет. Тем временем отец Дарьи собирается в столицу на презентацию собственного научного изобретения. Регина хочет обзавестись связями в Москве и найти для своей дочери подходящую партию. Однако жизнь вносит свои коррективы в планы всех участников событий...