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Бумеранг 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бумеранг
Киноафиша Сериалы Бумеранг Сезоны Сезон 1

Бумеранг 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Бумеранг»

В 1 сезоне сериала «Бумеранг» Даша Лебедева в 16 лет впервые влюбилась. Ее избранником стал молодой парень по имени Андрей, выросший в неблагополучной семье. Девочка хочет вместе с ним уехать в Москву. Ее матери Регине не нравится возлюбленный Даши, которого она называет будущим уголовником. Страсть младшей Лебедевой к балету родительница тоже не разделяет. Тем временем отец Дарьи собирается в столицу на презентацию собственного научного изобретения. Регина хочет обзавестись связями в Москве и найти для своей дочери подходящую партию. Однако жизнь вносит свои коррективы в планы всех участников событий...

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Список серий 1-го сезона сериала «Бумеранг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
18 октября 2017
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2017
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
19 октября 2017
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
19 октября 2017
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
23 октября 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 октября 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 октября 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 октября 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
25 октября 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
25 октября 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
26 октября 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
26 октября 2017
График выхода всех сериалов
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