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Власик. Тень Сталина 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Власик. Тень Сталина
Киноафиша Сериалы Власик. Тень Сталина Сезоны Сезон 1

Власик. Тень Сталина 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 14
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Власик. Тень Сталина»

В 1 сезоне сериала «Власик. Тень Сталина» Николай Власик, простой молодой человек из поселка Бобыничи Гродненской губернии спустя много лет становится одним из самых влиятельных людей этого исторического периода. Однако об этом мало кто знал. Около двадцати лет он поддерживал Иосифа Сталина, управляя его охраной. Власик был очевидцем некоторых моментов жизни Вождя, которые были надежно скрыты от посторонних глаз. Герой дорожил дружбой и хранил преданность тем, кого считал друзьями. Этот человек остался верен им даже тогда, когда обстоятельства не позволяли проявлять сочувствие к «врагам народа».

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Власик. Тень Сталина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2017
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2017
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
15 мая 2017
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
15 мая 2017
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
16 мая 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 мая 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 мая 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 мая 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
18 мая 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
18 мая 2017
График выхода всех сериалов
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