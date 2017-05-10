В 1 сезоне сериала «Власик. Тень Сталина» Николай Власик, простой молодой человек из поселка Бобыничи Гродненской губернии спустя много лет становится одним из самых влиятельных людей этого исторического периода. Однако об этом мало кто знал. Около двадцати лет он поддерживал Иосифа Сталина, управляя его охраной. Власик был очевидцем некоторых моментов жизни Вождя, которые были надежно скрыты от посторонних глаз. Герой дорожил дружбой и хранил преданность тем, кого считал друзьями. Этот человек остался верен им даже тогда, когда обстоятельства не позволяли проявлять сочувствие к «врагам народа».