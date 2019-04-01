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Вокально-криминальный ансамбль 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вокально-криминальный ансамбль
Киноафиша Сериалы Вокально-криминальный ансамбль Сезоны Сезон 1

Вокально-криминальный ансамбль 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Вокально-криминальный ансамбль»

В 1 сезоне сериала «Вокально-криминальный ансамбль» майор Щукин ведет расследование, связанное с похищением произведений искусства. Он вышел на знаменитого в преступных кругах грабителя, известного по прозвищу «Артист». Этот человек в обычной жизни является популярным исполнителем Игорем Золотаревским. Добраться до него непросто – вор ловко скрывает свою связь с криминальными группировками и никак не выдает «темную» сторону своей личности. Однако у майора Щукина появляется хитроумный план, как вывести «Артиста» на чистую воду. Для этого ему нужно поближе познакомиться с окружением преступника.

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Список серий 1-го сезона сериала «Вокально-криминальный ансамбль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
1 апреля 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
2 апреля 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
2 апреля 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
2 апреля 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
3 апреля 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
3 апреля 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
3 апреля 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 апреля 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
4 апреля 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
4 апреля 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
5 апреля 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
5 апреля 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
5 апреля 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
5 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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