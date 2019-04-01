В 1 сезоне сериала «Вокально-криминальный ансамбль» майор Щукин ведет расследование, связанное с похищением произведений искусства. Он вышел на знаменитого в преступных кругах грабителя, известного по прозвищу «Артист». Этот человек в обычной жизни является популярным исполнителем Игорем Золотаревским. Добраться до него непросто – вор ловко скрывает свою связь с криминальными группировками и никак не выдает «темную» сторону своей личности. Однако у майора Щукина появляется хитроумный план, как вывести «Артиста» на чистую воду. Для этого ему нужно поближе познакомиться с окружением преступника.