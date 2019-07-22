В 1 сезоне сериала «Двое против смерти» Лера и Вик любят друг друга, несмотря на то, что оба смертельно больны. Помочь Лере выжить может недешевая операция, которую родители героини не могут себе позволить. Вика могла бы вытащить с того света пересадка органов. Удивительно, что именно Лера подходит в качестве донора, поскольку имеет такую же, как у своего возлюбленного редкую группу крови. Но парня с девушкой интересует только их страсть. Они не готовы рассказать друг другу о чудовищных диагнозах. Тем временем близкие Вика пытаются помешать родственникам Леры отыскать деньги на операцию. Ведь тогда она поможет их сыну.