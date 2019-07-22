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Двое против смерти 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Двое против смерти
Киноафиша Сериалы Двое против смерти Сезоны Сезон 1

Двое против смерти 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Двое против смерти»

В 1 сезоне сериала «Двое против смерти» Лера и Вик любят друг друга, несмотря на то, что оба смертельно больны. Помочь Лере выжить может недешевая операция, которую родители героини не могут себе позволить. Вика могла бы вытащить с того света пересадка органов. Удивительно, что именно Лера подходит в качестве донора, поскольку имеет такую же, как у своего возлюбленного редкую группу крови. Но парня с девушкой интересует только их страсть. Они не готовы рассказать друг другу о чудовищных диагнозах. Тем временем близкие Вика пытаются помешать родственникам Леры отыскать деньги на операцию. Ведь тогда она поможет их сыну.

Рейтинг сериала

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3.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Двое против смерти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 серия
Сезон 1 Серия 1
22 июля 2019
2 серия
Сезон 1 Серия 2
22 июля 2019
3 серия
Сезон 1 Серия 3
23 июля 2019
4 серия
Сезон 1 Серия 4
23 июля 2019
5 серия
Сезон 1 Серия 5
24 июля 2019
6 серия
Сезон 1 Серия 6
24 июля 2019
7 серия
Сезон 1 Серия 7
25 июля 2019
8 серия
Сезон 1 Серия 8
25 июля 2019
9 серия
Сезон 1 Серия 9
29 июля 2019
10 серия
Сезон 1 Серия 10
29 июля 2019
11 серия
Сезон 1 Серия 11
30 июля 2019
12 серия
Сезон 1 Серия 12
30 июля 2019
График выхода всех сериалов
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