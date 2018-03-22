В 1 сезоне сериала «Проклятие спящих» предприниматель Павел Воронцов собирает странную и пугающую арт-коллекцию. На всех полотнах изображены спящие люди, запечатленные одним и тем же художником в разные годы. Бизнесмен верит, что в этих картинах заключены души моделей. Ему помогают искусствовед Агнесса и фотограф Константин. Тем временем за этой же коллекцией охотится современный художник Алексей Тихонов, тоже мечтающий освоить технику заключения душ. Но за каждой из картин тянется длинный кровавый след, по которому в поисках ответов отправляется следовательница Ирина Щуляева.