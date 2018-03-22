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Проклятие спящих 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Проклятие спящих
Киноафиша Сериалы Проклятие спящих Сезоны Сезон 1

Проклятие спящих 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Проклятие спящих»

В 1 сезоне сериала «Проклятие спящих» предприниматель Павел Воронцов собирает странную и пугающую арт-коллекцию. На всех полотнах изображены спящие люди, запечатленные одним и тем же художником в разные годы. Бизнесмен верит, что в этих картинах заключены души моделей. Ему помогают искусствовед Агнесса и фотограф Константин. Тем временем за этой же коллекцией охотится современный художник Алексей Тихонов, тоже мечтающий освоить технику заключения душ. Но за каждой из картин тянется длинный кровавый след, по которому в поисках ответов отправляется следовательница Ирина Щуляева.

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Список серий 1-го сезона сериала «Проклятие спящих» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Служанка у камина
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2018
Реплика
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2018
Ольга
Сезон 1 Серия 3
22 марта 2018
Морг №5
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2018
Эдгар По был прав
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2018
Ars longa, vita brevis est (Жизнь коротка, искусство вечно)
Сезон 1 Серия 6
23 марта 2018
Варвара Бакунина
Сезон 1 Серия 7
23 марта 2018
Lux aeterna (Вечный свет)
Сезон 1 Серия 8
23 марта 2018
График выхода всех сериалов
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