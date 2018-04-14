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Приличная семья сдаст комнату 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Приличная семья сдаст комнату
Киноафиша Сериалы Приличная семья сдаст комнату Сезоны Сезон 1

Приличная семья сдаст комнату 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Приличная семья сдаст комнату»

В 1 сезоне сериала «Приличная семья сдаст комнату» в одной квартире бок о бок проживают три поколения большой «матриархальной семьи». Всем руководит бабушка Анна Васильевна. У нее есть сорокалетняя разведенная дочь Надежда и внучка-подросток Женька. Однажды старушка узнает, что жить ей осталось недолго, и решает напоследок выдать замуж Надю. Она планирует хитростью познакомить дочку с сыном своей давней приятельницы. Для этого женщина решает сдать ему одну из комнат в их квартире. Но ее коварный план рушит сама Надежда, которая самостоятельно находит по объявлению другого жильца. Но судьба лучше знает, кого и с кем нужно свести.

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Список серий 1-го сезона сериала «Приличная семья сдаст комнату» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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