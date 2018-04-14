В 1 сезоне сериала «Приличная семья сдаст комнату» в одной квартире бок о бок проживают три поколения большой «матриархальной семьи». Всем руководит бабушка Анна Васильевна. У нее есть сорокалетняя разведенная дочь Надежда и внучка-подросток Женька. Однажды старушка узнает, что жить ей осталось недолго, и решает напоследок выдать замуж Надю. Она планирует хитростью познакомить дочку с сыном своей давней приятельницы. Для этого женщина решает сдать ему одну из комнат в их квартире. Но ее коварный план рушит сама Надежда, которая самостоятельно находит по объявлению другого жильца. Но судьба лучше знает, кого и с кем нужно свести.