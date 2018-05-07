В 1 сезоне сериала «Посольство» правительство России противостоит на международной арене вымышленному европейскому государству – Каледонии. Эта страна собирается ввести в Восточной Европе «антирусский пакет» санкций. Однако повода для этих агрессивных мер у иностранной разведки отыскать не получается. Тогда при помощи других государств Каледония фабрикует дело против известного российского дипломата. Его задерживают за границей с чемоданчиком, полным подброшенных наркотиков. Теперь отечественные спецслужбы должны уладить конфликт и оправдать политического деятеля, чтобы избежать войны.