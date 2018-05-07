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Посольство 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Посольство
Киноафиша Сериалы Посольство Сезоны Сезон 1

Посольство 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 14
Продолжительность сезона 10 часов 2 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Посольство»

В 1 сезоне сериала «Посольство» правительство России противостоит на международной арене вымышленному европейскому государству – Каледонии. Эта страна собирается ввести в Восточной Европе «антирусский пакет» санкций. Однако повода для этих агрессивных мер у иностранной разведки отыскать не получается. Тогда при помощи других государств Каледония фабрикует дело против известного российского дипломата. Его задерживают за границей с чемоданчиком, полным подброшенных наркотиков. Теперь отечественные спецслужбы должны уладить конфликт и оправдать политического деятеля, чтобы избежать войны.

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Список серий 1-го сезона сериала «Посольство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
7 мая 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
8 мая 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
8 мая 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
8 мая 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
10 мая 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
10 мая 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
10 мая 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
10 мая 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
11 мая 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
11 мая 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
11 мая 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
11 мая 2018
График выхода всех сериалов
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