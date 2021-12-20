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Бывших не бывает 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бывших не бывает
Киноафиша Сериалы Бывших не бывает Сезоны Сезон 1

Бывших не бывает 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бывших не бывает»

В 1 сезоне сериала «Бывших не бывает» главный герой Илья Дементьев много лет живет и работает на солнечном Кипре. Он – спасатель на престижном курорте, пользующийся уважением коллег и любовью женщин. Но однажды мужчина узнает о гибели очень близкого человека, и ему приходится вернуться в родную Россию. Выясняется, что 20 лет назад он служил в милиции и участвовал в секретной спецоперации, мечтая освободить свой город от наркобизнеса. Но после завершения дела у него был лишь один путь – уехать заграницу, инсценировав свою смерть. Теперь он впервые с тех пор возвращается на родину… и узнает, что у него есть уже взрослая дочь, попавшая в беду.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Бывших не бывает График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
20 декабря 2021
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
20 декабря 2021
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
20 декабря 2021
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
21 декабря 2021
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
21 декабря 2021
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
21 декабря 2021
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
22 декабря 2021
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
22 декабря 2021
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
22 декабря 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 декабря 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
23 декабря 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
23 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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