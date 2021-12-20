В 1 сезоне сериала «Бывших не бывает» главный герой Илья Дементьев много лет живет и работает на солнечном Кипре. Он – спасатель на престижном курорте, пользующийся уважением коллег и любовью женщин. Но однажды мужчина узнает о гибели очень близкого человека, и ему приходится вернуться в родную Россию. Выясняется, что 20 лет назад он служил в милиции и участвовал в секретной спецоперации, мечтая освободить свой город от наркобизнеса. Но после завершения дела у него был лишь один путь – уехать заграницу, инсценировав свою смерть. Теперь он впервые с тех пор возвращается на родину… и узнает, что у него есть уже взрослая дочь, попавшая в беду.