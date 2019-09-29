В 1 сезоне сериала «Сердце не обманет, сердце не предаст» опытный частный детектив Алексей Кисанов получает самое странное в своей жизни дело. Известный врач-психиатр Михаил Козырев сводит счеты с жизнью… но самоубийство он зачем-то намеренно маскирует под умышленное преступление, явно пытаясь кого-то подставить. Но неужели вражда между двумя современными людьми может быть такой непримиримой, чтобы жертвовать ради нее собственной жизнью? Кисанов сомневается в обстоятельствах дела и пытается найти дополнительные улики. Однако кому-то не нравится его самоотверженность, и в кругу друзей покойного начинаются новые смерти.