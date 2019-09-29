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Сердце не обманет, сердце не предаст 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сердце не обманет, сердце не предаст
Киноафиша Сериалы Сердце не обманет, сердце не предаст Сезоны Сезон 1

Сердце не обманет, сердце не предаст 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сердце не обманет, сердце не предаст»

В 1 сезоне сериала «Сердце не обманет, сердце не предаст» опытный частный детектив Алексей Кисанов получает самое странное в своей жизни дело. Известный врач-психиатр Михаил Козырев сводит счеты с жизнью… но самоубийство он зачем-то намеренно маскирует под умышленное преступление, явно пытаясь кого-то подставить. Но неужели вражда между двумя современными людьми может быть такой непримиримой, чтобы жертвовать ради нее собственной жизнью? Кисанов сомневается в обстоятельствах дела и пытается найти дополнительные улики. Однако кому-то не нравится его самоотверженность, и в кругу друзей покойного начинаются новые смерти.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сердце не обманет, сердце не предаст» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 сентября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 сентября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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