В 1 сезоне сериала «Сердце матери» молодая девушка Ася Демидова рано лишается родителей и остается одна. Она не опускает руки и стремится к своей главной мечте – стать известным модельером. Ася устраивается на швейную фабрику, где ее талант быстро замечает начальник – привлекательный и заботливый мужчина Артем Ермолаев. Не укрывается от него и красота девушки. Вскоре пара играет свадьбу, и у них появляется общая дочь. Однако их счастье длится недолго. У Артема есть серьезные бизнес-конкуренты, которые втыкают ему палки в колеса. Однажды семья попадает на дороге в страшную аварию, подстроенную врагами.