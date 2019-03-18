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Сердце матери 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сердце матери
Киноафиша Сериалы Сердце матери Сезоны Сезон 1

Сердце матери 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сердце матери»

В 1 сезоне сериала «Сердце матери» молодая девушка Ася Демидова рано лишается родителей и остается одна. Она не опускает руки и стремится к своей главной мечте – стать известным модельером. Ася устраивается на швейную фабрику, где ее талант быстро замечает начальник – привлекательный и заботливый мужчина Артем Ермолаев. Не укрывается от него и красота девушки. Вскоре пара играет свадьбу, и у них появляется общая дочь. Однако их счастье длится недолго. У Артема есть серьезные бизнес-конкуренты, которые втыкают ему палки в колеса. Однажды семья попадает на дороге в страшную аварию, подстроенную врагами.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сердце матери» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
20 марта 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
21 марта 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
21 марта 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
26 марта 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 марта 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
27 марта 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
27 марта 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
28 марта 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
28 марта 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
1 апреля 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
1 апреля 2019
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
2 апреля 2019
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
2 апреля 2019
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
3 апреля 2019
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
3 апреля 2019
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
3 апреля 2019
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
4 апреля 2019
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
5 апреля 2019
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
5 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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