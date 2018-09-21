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Селфи на память 2019 - 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Селфи на память
Киноафиша Сериалы Селфи на память Сезоны Сезон 1

Селфи на память 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Селфи на память»

В 1 сезоне сериала «Селфи на память» простой парень по имени Ник пытается помочь своей сестре. Для этого ему нужны большие деньги, но достойная работа никак не подворачивается. Тогда он соглашается на безобидную, на первый взгляд, авантюру. Богатая незнакомка «заказывает» парню собственное похищение. Он должен забрать ее из ночного клуба из-под носа у мужа и его секьюрити. Задание он выполняет с блеском, но Рита просит помочь ей еще немного. Заканчивается все тем, что молодые люди оказываются в одной постели и делают селфи на память. Потом девушка исчезает, а Ник находит разбитый телефон с этим кадром.

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Список серий 1-го сезона сериала «Селфи на память» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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