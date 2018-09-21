В 1 сезоне сериала «Селфи на память» простой парень по имени Ник пытается помочь своей сестре. Для этого ему нужны большие деньги, но достойная работа никак не подворачивается. Тогда он соглашается на безобидную, на первый взгляд, авантюру. Богатая незнакомка «заказывает» парню собственное похищение. Он должен забрать ее из ночного клуба из-под носа у мужа и его секьюрити. Задание он выполняет с блеском, но Рита просит помочь ей еще немного. Заканчивается все тем, что молодые люди оказываются в одной постели и делают селфи на память. Потом девушка исчезает, а Ник находит разбитый телефон с этим кадром.