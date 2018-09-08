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Родные люди 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Родные люди
Киноафиша Сериалы Родные люди Сезоны Сезон 1

Родные люди 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Родные люди»

В 1 сезоне сериала «Родные люди» много лет назад Галина рассталась с любимым человеком и отцом ее дочерей. С тех пор утекло немало воды. Героиня сама подняла девочек на ноги и превратилась в отважного капитана корабля. Вскоре у нее появилась внучка Таня. Именно в это время Сергей Александрович, которого Галя не видела очень давно, дает о себе знать. Он появляется в столице с единственной целью – отыскать свою семью. Рите и Свете предстоит понять, что близкие люди тянутся друг к другу и находят тыл и поддержку в тяжелых жизненных ситуациях. Хотя поначалу у них с отцом установились сложные отношения.

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Список серий 1-го сезона сериала «Родные люди» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 сентября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 сентября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 сентября 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 сентября 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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