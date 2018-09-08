В 1 сезоне сериала «Родные люди» много лет назад Галина рассталась с любимым человеком и отцом ее дочерей. С тех пор утекло немало воды. Героиня сама подняла девочек на ноги и превратилась в отважного капитана корабля. Вскоре у нее появилась внучка Таня. Именно в это время Сергей Александрович, которого Галя не видела очень давно, дает о себе знать. Он появляется в столице с единственной целью – отыскать свою семью. Рите и Свете предстоит понять, что близкие люди тянутся друг к другу и находят тыл и поддержку в тяжелых жизненных ситуациях. Хотя поначалу у них с отцом установились сложные отношения.