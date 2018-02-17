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Радуга в поднебесье 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Радуга в поднебесье
Киноафиша Сериалы Радуга в поднебесье Сезоны Сезон 1

Радуга в поднебесье 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Радуга в поднебесье»

В 1 сезоне сериала «Радуга в поднебесье» Вадим сделал Катерине предложение, но через некоторое время вынужден был разорвать с ней отношения. Это потребовалось для того, чтобы он мог спасти младшего брата. Тому грозил реальный тюремный срок, а мать ребят всерьез намеревалась свести счеты с жизнью. Чтобы помочь близким, Вадим сделал продолжение дочери главы администрации, которая давно положила на него глаз. Ее отец помог брату Вадима избежать тюремного заключения. Катя исчезает из жизни своего бывшего возлюбленного, так и не сообщив ему, что ждет ребенка. Спустя пять лет Вадим уже является успешным чиновником.

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Список серий 1-го сезона сериала «Радуга в поднебесье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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