В 1 сезоне сериала «Радуга в поднебесье» Вадим сделал Катерине предложение, но через некоторое время вынужден был разорвать с ней отношения. Это потребовалось для того, чтобы он мог спасти младшего брата. Тому грозил реальный тюремный срок, а мать ребят всерьез намеревалась свести счеты с жизнью. Чтобы помочь близким, Вадим сделал продолжение дочери главы администрации, которая давно положила на него глаз. Ее отец помог брату Вадима избежать тюремного заключения. Катя исчезает из жизни своего бывшего возлюбленного, так и не сообщив ему, что ждет ребенка. Спустя пять лет Вадим уже является успешным чиновником.