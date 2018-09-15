В 1 сезоне сериала «Семейное дело» Люба и Леня вместе много лет. Их дети уже выросли, но по-прежнему любят бывать в отчем доме, где всегда можно укрыться от жизненных неурядиц. Однако во время празднования золотой свадьбы семейная пара удивляет присутствующих гостей известием о разводе. Игорь садится за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбивает человека. Соня никак не может сделать выбор между отцом своего ребенка и любовником. У Егора начинается роман на работе. Иван ругается с любимой девушкой, а Тоня остается со своими проблемами один на один. У всех членов семьи есть трудности, которые отвлекают их от новости о разводе.