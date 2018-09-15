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Семейное дело 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Семейное дело
Киноафиша Сериалы Семейное дело Сезоны Сезон 1

Семейное дело 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семейное дело»

В 1 сезоне сериала «Семейное дело» Люба и Леня вместе много лет. Их дети уже выросли, но по-прежнему любят бывать в отчем доме, где всегда можно укрыться от жизненных неурядиц. Однако во время празднования золотой свадьбы семейная пара удивляет присутствующих гостей известием о разводе. Игорь садится за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбивает человека. Соня никак не может сделать выбор между отцом своего ребенка и любовником. У Егора начинается роман на работе. Иван ругается с любимой девушкой, а Тоня остается со своими проблемами один на один. У всех членов семьи есть трудности, которые отвлекают их от новости о разводе.

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Список серий 1-го сезона сериала «Семейное дело» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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