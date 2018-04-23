Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сиделка 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сиделка
Киноафиша Сериалы Сиделка Сезоны Сезон 1

Сиделка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сиделка»

В 1 сезоне сериала «Сиделка» школьная учительница Катя лишается работы. В это же время она получает неожиданное предложение – пойти на работу сиделкой в богатый дом. Его хозяин – бизнесмен Анатолий Шубин – уже долгое время при смерти. Отчаянное финансовое положение заставляет Катю согласиться. Она переезжает в особняк, где живут супруга больного, двое его сыновей и младшая дочь. Дети равнодушны к трагедии, случившейся с их отцом. Старший сын Володя мечтает занять место отца, младший прожигает жизнь, а Вика увлечена только своим блогом. В доме часто появляется близкий друг Шубина. Он проявляет сочувствие к горю семьи.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Сиделка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
25 апреля 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
25 апреля 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
26 апреля 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
30 апреля 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
30 апреля 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
1 мая 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
1 мая 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
2 мая 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
2 мая 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
3 мая 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
3 мая 2018
График выхода всех сериалов
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше