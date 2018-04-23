В 1 сезоне сериала «Сиделка» школьная учительница Катя лишается работы. В это же время она получает неожиданное предложение – пойти на работу сиделкой в богатый дом. Его хозяин – бизнесмен Анатолий Шубин – уже долгое время при смерти. Отчаянное финансовое положение заставляет Катю согласиться. Она переезжает в особняк, где живут супруга больного, двое его сыновей и младшая дочь. Дети равнодушны к трагедии, случившейся с их отцом. Старший сын Володя мечтает занять место отца, младший прожигает жизнь, а Вика увлечена только своим блогом. В доме часто появляется близкий друг Шубина. Он проявляет сочувствие к горю семьи.