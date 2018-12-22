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Смертельный тренинг 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Смертельный тренинг
Киноафиша Сериалы Смертельный тренинг Сезоны Сезон 1

Смертельный тренинг 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Смертельный тренинг»

В 1 сезоне сериала «Смертельный тренинг» Надя Митрофанова ссорится со своим возлюбленным Димой Полуяновым. Оказывается, что он весьма легкомысленно относится к их отношениям. Расстроенная девушка принимает предложение отправиться на психологический тренинг взамен коллеги, который заболел. Мероприятие проходит в шикарном коттедже за городом. Коуч Игорь Маруев устраивает из каждого сеанса целое представление, одновременно напоминающее исповедь и суд. Все участники восторгаются шоу, и Надя – не исключение. Однако потом случается нечто ужасное. Люди, приехавшие на тренинг, гибнут один за другим.

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Список серий 1-го сезона сериала «Смертельный тренинг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 декабря 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 декабря 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 2018
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
22 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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