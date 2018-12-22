В 1 сезоне сериала «Смертельный тренинг» Надя Митрофанова ссорится со своим возлюбленным Димой Полуяновым. Оказывается, что он весьма легкомысленно относится к их отношениям. Расстроенная девушка принимает предложение отправиться на психологический тренинг взамен коллеги, который заболел. Мероприятие проходит в шикарном коттедже за городом. Коуч Игорь Маруев устраивает из каждого сеанса целое представление, одновременно напоминающее исповедь и суд. Все участники восторгаются шоу, и Надя – не исключение. Однако потом случается нечто ужасное. Люди, приехавшие на тренинг, гибнут один за другим.