В 1 сезоне сериала «Сорок розовых кустов» три женщины знакомятся в горах. Их связывает автокатастрофа, во время которой лишь им удалось выжить. Ведущий менеджер Александра, медсестра Аня и поэтесса Иветта проводят ночь в клинике, где лучше узнают друг друга. Иветта приглашает своих новых подруг пожить у нее некоторое время. В ее доме женщины случайно оказываются свидетельницами ужасной сцены. Иветте изменил любимый человек. Спустя некоторое время Саше приходит флешка с загадочным письмом. Аня хочет наладить отношения с парнем, с которым она вместе училась в школе. В это время в Иву влюбились сразу двое мужчин.