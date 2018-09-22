Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сорок розовых кустов 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сорок розовых кустов
Киноафиша Сериалы Сорок розовых кустов Сезоны Сезон 1

Сорок розовых кустов 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сорок розовых кустов»

В 1 сезоне сериала «Сорок розовых кустов» три женщины знакомятся в горах. Их связывает автокатастрофа, во время которой лишь им удалось выжить. Ведущий менеджер Александра, медсестра Аня и поэтесса Иветта проводят ночь в клинике, где лучше узнают друг друга. Иветта приглашает своих новых подруг пожить у нее некоторое время. В ее доме женщины случайно оказываются свидетельницами ужасной сцены. Иветте изменил любимый человек. Спустя некоторое время Саше приходит флешка с загадочным письмом. Аня хочет наладить отношения с парнем, с которым она вместе училась в школе. В это время в Иву влюбились сразу двое мужчин.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Сорок розовых кустов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2018
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше