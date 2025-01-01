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Черное сердце , 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Черное сердце Сезоны Сезон 1

Black Sun
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черное сердце»

В 1 сезоне сериала «Черное солнце» в вымышленном городе Това наступает день зимнего солнцестояния. В это же время ожидается затмение солнца, редкое небесное явление, которое Жрец Солнца считает нарушением равновесия в мире. В город прибывает капитан корабля Ксиала. Она славится тем, что ее песня может успокоить воду вокруг и повлиять на человеческий разум. Ксиала считает, что мужчина, который кажется безобидным, обычно оказывается злодеем. Между древними богами и жрецами грядет отчаянное противостояние, где каждый будет действовать в своих интересах. Таких политических игр в этих краях еще не разворачивалось.

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Список серий сериала Черное сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
График выхода всех сериалов
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