В 1 сезоне сериала «Черное солнце» в вымышленном городе Това наступает день зимнего солнцестояния. В это же время ожидается затмение солнца, редкое небесное явление, которое Жрец Солнца считает нарушением равновесия в мире. В город прибывает капитан корабля Ксиала. Она славится тем, что ее песня может успокоить воду вокруг и повлиять на человеческий разум. Ксиала считает, что мужчина, который кажется безобидным, обычно оказывается злодеем. Между древними богами и жрецами грядет отчаянное противостояние, где каждый будет действовать в своих интересах. Таких политических игр в этих краях еще не разворачивалось.