В 1 сезоне сериала «Никогда не бывает поздно» 39-летняя Ольга Торопова решает полностью поменять свою жизнь. Вместе с наступлением кризиса среднего возраста к героине пришло осознание, что она слишком многого не делала в жизни. Расставшись со своим супругом, Торопова принимается яростно наверстывать упущенное. Однако это оказывается не так легко, как могло показаться на первый взгляд. Ольге сложно отыскать работу и рассказать дочерям о разрыве с их отцом. Однако всем членам семьи Тороповых просто необходимо было оказаться на руинах прежнего счастья, чтобы начать ценить друг друга.