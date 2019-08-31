Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Никогда не бывает поздно 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Никогда не бывает поздно
Киноафиша Сериалы Никогда не бывает поздно Сезоны Сезон 1

Никогда не бывает поздно 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Никогда не бывает поздно»

В 1 сезоне сериала «Никогда не бывает поздно» 39-летняя Ольга Торопова решает полностью поменять свою жизнь. Вместе с наступлением кризиса среднего возраста к героине пришло осознание, что она слишком многого не делала в жизни. Расставшись со своим супругом, Торопова принимается яростно наверстывать упущенное. Однако это оказывается не так легко, как могло показаться на первый взгляд. Ольге сложно отыскать работу и рассказать дочерям о разрыве с их отцом. Однако всем членам семьи Тороповых просто необходимо было оказаться на руинах прежнего счастья, чтобы начать ценить друг друга.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Никогда не бывает поздно» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 августа 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 августа 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2019
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше