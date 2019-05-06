В 1 сезоне сериала «Никогда не говори никогда» события происходят в 1990 году. Юная девушка по имени Татьяна Булатова мечтает о судьбе популярной певицы. Она представляет, как выйдет на сцену перед многотысячной публикой и исполнит им свои песни. Однако родители настороженно относятся к планам дочери на будущее. По их мнению, эстрадный факультет – не самое удачное решение, и они всячески пытаются отговорить Таню от этой затеи. Но героиня остается непреклонной. Кроме того, у Тани непростые отношения с сестрой. Их разделяет любовь к одному мужчине. Булатова начинает свой путь в профессии без поддержки близких.