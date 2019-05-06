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Никогда не говори "никогда" 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Никогда не говори "никогда"
Киноафиша Сериалы Никогда не говори "никогда" Сезоны Сезон 1

Никогда не говори "никогда" 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 3 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Никогда не говори "никогда"»

В 1 сезоне сериала «Никогда не говори никогда» события происходят в 1990 году. Юная девушка по имени Татьяна Булатова мечтает о судьбе популярной певицы. Она представляет, как выйдет на сцену перед многотысячной публикой и исполнит им свои песни. Однако родители настороженно относятся к планам дочери на будущее. По их мнению, эстрадный факультет – не самое удачное решение, и они всячески пытаются отговорить Таню от этой затеи. Но героиня остается непреклонной. Кроме того, у Тани непростые отношения с сестрой. Их разделяет любовь к одному мужчине. Булатова начинает свой путь в профессии без поддержки близких.

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Список серий 1-го сезона сериала «Никогда не говори "никогда"» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 мая 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 мая 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 мая 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 мая 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 мая 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 мая 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
8 мая 2019
График выхода всех сериалов
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