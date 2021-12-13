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Пять минут тишины. Симбирские морозы 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пять минут тишины. Симбирские морозы
Киноафиша Сериалы Пять минут тишины. Симбирские морозы Сезоны Сезон 1

Пять минут тишины. Симбирские морозы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Пять минут тишины. Симбирские морозы»

В 1 сезоне сериала «Пять минут тишины. Симбирские морозы» отряд спасателей номер 99-06 продолжает работать в провинциальном городе Ульяновске. Все члены команды идут на повышение: героев награждают за недавний подвиг на хлебозаводе. Грек ревнует свою возлюбленную Юлю к внезапно появившемуся в ее жизни человеку из прошлого. Зоя начинает жить вместе с Гиреевым. Однако их счастье омрачает старая тайна: женщина узнает, что перед своей гибелью Мусоргский заказал доставить на ее завод загадочный груз. Тем временем над городом вновь сгущаются тучи, но на этот раз работе спасателей мешает неизвестность.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пять минут тишины. Симбирские морозы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 декабря 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 декабря 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 декабря 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 декабря 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
15 декабря 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
15 декабря 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 декабря 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 декабря 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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