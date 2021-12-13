В 1 сезоне сериала «Пять минут тишины. Симбирские морозы» отряд спасателей номер 99-06 продолжает работать в провинциальном городе Ульяновске. Все члены команды идут на повышение: героев награждают за недавний подвиг на хлебозаводе. Грек ревнует свою возлюбленную Юлю к внезапно появившемуся в ее жизни человеку из прошлого. Зоя начинает жить вместе с Гиреевым. Однако их счастье омрачает старая тайна: женщина узнает, что перед своей гибелью Мусоргский заказал доставить на ее завод загадочный груз. Тем временем над городом вновь сгущаются тучи, но на этот раз работе спасателей мешает неизвестность.