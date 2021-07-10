В 1 сезоне сериала «Из чувства долга» в жизни юной красавицы Людмилы все складывается как нельзя лучше. Она переезжает в новую просторную квартиру вместе с семьей и одновременно готовится выйти замуж за любимого человека. Но в одночасье удача отворачивается от Люды. На семью начинают одна за другой сыпаться проблемы, а в результате ее бабушка попадает в больницу в тяжелом состоянии. Операция требует огромных денег, которых ни у девушки, ни у ее родителей нет. Жених Валерий отказывается помочь и бросает свою избранницу в беде. Свою поддержку предлагает давний друг семьи Николай, вот только за это он хочет, чтобы Люда стала его женой.