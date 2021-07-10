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Из чувства долга 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Из чувства долга
Киноафиша Сериалы Из чувства долга Сезоны Сезон 1

Із почуття обов'язку 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Из чувства долга»

В 1 сезоне сериала «Из чувства долга» в жизни юной красавицы Людмилы все складывается как нельзя лучше. Она переезжает в новую просторную квартиру вместе с семьей и одновременно готовится выйти замуж за любимого человека. Но в одночасье удача отворачивается от Люды. На семью начинают одна за другой сыпаться проблемы, а в результате ее бабушка попадает в больницу в тяжелом состоянии. Операция требует огромных денег, которых ни у девушки, ни у ее родителей нет. Жених Валерий отказывается помочь и бросает свою избранницу в беде. Свою поддержку предлагает давний друг семьи Николай, вот только за это он хочет, чтобы Люда стала его женой.

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Список серий 1-го сезона сериала «Из чувства долга» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 июля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2021
График выхода всех сериалов
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