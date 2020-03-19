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О чем не расскажет река 2019 - 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала О чем не расскажет река
Киноафиша Сериалы О чем не расскажет река Сезоны Сезон 1

Про що мовчить річка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «О чем не расскажет река»

В 1 сезоне сериала «О чем не расскажет река» Елена работает, не покладая рук, чтобы стать топовым менеджером. Но коллеги завидуют девушке и строят ей козни. Им удается сделать так, чтобы Лене поручили проект, заранее обреченный на провал. Героиня отправляется на убыточную лесопилку, затерянную в глухих краях. Для того чтобы наладить там дела, Лене придется расположить к себе несговорчивого начальника Андрея. Он чурается всякого рода изменений, предпочитая работать по старинке. Девушке предстоит убедить его в правильности своих методов, а также оказать сопротивление коварной Жанне, готовящей очередной неприятный сюрприз.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «О чем не расскажет река» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2020
График выхода всех сериалов
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