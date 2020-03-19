В 1 сезоне сериала «О чем не расскажет река» Елена работает, не покладая рук, чтобы стать топовым менеджером. Но коллеги завидуют девушке и строят ей козни. Им удается сделать так, чтобы Лене поручили проект, заранее обреченный на провал. Героиня отправляется на убыточную лесопилку, затерянную в глухих краях. Для того чтобы наладить там дела, Лене придется расположить к себе несговорчивого начальника Андрея. Он чурается всякого рода изменений, предпочитая работать по старинке. Девушке предстоит убедить его в правильности своих методов, а также оказать сопротивление коварной Жанне, готовящей очередной неприятный сюрприз.