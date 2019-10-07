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Отчаянные 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отчаянные
Киноафиша Сериалы Отчаянные Сезоны Сезон 1

Отчаянные 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отчаянные»

В 1 сезоне сериала «Отчаянные» Оля и Рита вели спокойную жизнь, никак не связанную с преступным миром. Но все изменилось после того, как по воле случая они оказались свидетельницами убийства. Через некоторое время женщины невольно совершают преступление, после чего пускаются в бега. Теперь их разыскивают не только представители государственных структур, но и озлобленные криминальные авторитеты. Опасность подстерегает героинь на каждом шагу, и доверять они могут только самим себе. Оля и Рита решают сложные задачи, выкручиваются из трудных ситуаций, действуют на пределе своих возможностей и... постоянно бегут.

Рейтинг сериала

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3.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Отчаянные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
9 октября 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
9 октября 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
14 октября 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
14 октября 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
15 октября 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
15 октября 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 октября 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 октября 2019
График выхода всех сериалов
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