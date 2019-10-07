В 1 сезоне сериала «Отчаянные» Оля и Рита вели спокойную жизнь, никак не связанную с преступным миром. Но все изменилось после того, как по воле случая они оказались свидетельницами убийства. Через некоторое время женщины невольно совершают преступление, после чего пускаются в бега. Теперь их разыскивают не только представители государственных структур, но и озлобленные криминальные авторитеты. Опасность подстерегает героинь на каждом шагу, и доверять они могут только самим себе. Оля и Рита решают сложные задачи, выкручиваются из трудных ситуаций, действуют на пределе своих возможностей и... постоянно бегут.