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Отчим 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Отчим
Киноафиша Сериалы Отчим Сезоны Сезон 1

Отчим 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отчим»

В 1 сезоне сериала «Отчим» супруг Насти ушел на фронт семь лет назад. Она по-прежнему ждет его, а деревенские мужики все чаще оказывают красивой девушке знаки внимания. Но Настя остается верна своему любимому мужу Ване. Она совершенно не боится грубоватого свекра или соседских пересудов. Просто в ее душе есть убежденность в правильности принятого решения и вера в лучшее. Несмотря на то, что прошло уже много лет со дня окончания войны, девушка уверена – Ване удалось выжить. Вместе с Настей своего отца ждет их маленький сынишка. Несмотря на юные годы, Миша растет настоящим защитником своей матери.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Отчим» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
6 ноября 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
7 ноября 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
11 ноября 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
11 ноября 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
12 ноября 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
12 ноября 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
13 ноября 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
13 ноября 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
14 ноября 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
14 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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