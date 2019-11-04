В 1 сезоне сериала «Отчим» супруг Насти ушел на фронт семь лет назад. Она по-прежнему ждет его, а деревенские мужики все чаще оказывают красивой девушке знаки внимания. Но Настя остается верна своему любимому мужу Ване. Она совершенно не боится грубоватого свекра или соседских пересудов. Просто в ее душе есть убежденность в правильности принятого решения и вера в лучшее. Несмотря на то, что прошло уже много лет со дня окончания войны, девушка уверена – Ване удалось выжить. Вместе с Настей своего отца ждет их маленький сынишка. Несмотря на юные годы, Миша растет настоящим защитником своей матери.