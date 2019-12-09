В 1 сезоне сериала «По разным берегам» молодая девушка Анастасия Шестакова получила образование синоптика. Она весьма романтическая натура, часто мечтает о чем-то заоблачном и ничего не смыслит в бизнесе. Но ситуация в корне меняется, когда ее отец попадает в автокатастрофу. Девушке приходится взять на себя руководство семейным сельскохозяйственным предприятием. И без того трудные жизненные обстоятельства усугубляются тем, что давний противник отца – расчетливый предприниматель Владимир Зорин – хочет во что бы то ни стало завладеть землями, которые принадлежат Шестаковым.