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По разным берегам 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала По разным берегам
Киноафиша Сериалы По разным берегам Сезоны Сезон 1

По разным берегам 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «По разным берегам»

В 1 сезоне сериала «По разным берегам» молодая девушка Анастасия Шестакова получила образование синоптика. Она весьма романтическая натура, часто мечтает о чем-то заоблачном и ничего не смыслит в бизнесе. Но ситуация в корне меняется, когда ее отец попадает в автокатастрофу. Девушке приходится взять на себя руководство семейным сельскохозяйственным предприятием. И без того трудные жизненные обстоятельства усугубляются тем, что давний противник отца – расчетливый предприниматель Владимир Зорин – хочет во что бы то ни стало завладеть землями, которые принадлежат Шестаковым.

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Список серий 1-го сезона сериала «По разным берегам» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
9 декабря 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
10 декабря 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
11 декабря 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
12 декабря 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
17 декабря 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
18 декабря 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
19 декабря 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
23 декабря 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 декабря 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 декабря 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
26 декабря 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
30 декабря 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
30 декабря 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
30 декабря 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
30 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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