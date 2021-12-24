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Ожесточённая битва 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ожесточённая битва
Киноафиша Сериалы Ожесточённая битва Сезоны Сезон 1

Slugfest
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ожесточённая битва»

В 1 сезоне сериала «Ожесточённая битва» создатели расскажут историю двух ведущих издательств, которые приступили к своей деятельности в середине XX столетия и вскоре стали лидерами на мировом рынке. Они постоянно конкурировали друг с другом за любовь аудитории. Их соперничество спровоцировало появление бесчисленного количества комиксов, которые полюбились читателям в разных уголках мира. Спустя некоторое время комиксами Marvel и DC заинтересовались голливудские кинематографисты, и битва за внимание зрителей переместилась на экраны. До сих пор поклонники обеих вселенных жадно ловят каждую новинку...

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Ожесточённая битва График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 декабря 2021
Halloween Hero
Сезон 1 Серия 2
24 декабря 2021
Funky Flashman
Сезон 1 Серия 3
24 декабря 2021
Reverend Billingsley
Сезон 1 Серия 4
24 декабря 2021
Superman vs. Spiderman
Сезон 1 Серия 5
24 декабря 2021
Cancelled Comic Cavalcade
Сезон 1 Серия 6
24 декабря 2021
Kill Robin
Сезон 1 Серия 7
24 декабря 2021
A World Without Superman
Сезон 1 Серия 8
24 декабря 2021
Send in the Clones
Сезон 1 Серия 9
24 декабря 2021
Just Imagine
Сезон 1 Серия 10
24 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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