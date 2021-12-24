В 1 сезоне сериала «Ожесточённая битва» создатели расскажут историю двух ведущих издательств, которые приступили к своей деятельности в середине XX столетия и вскоре стали лидерами на мировом рынке. Они постоянно конкурировали друг с другом за любовь аудитории. Их соперничество спровоцировало появление бесчисленного количества комиксов, которые полюбились читателям в разных уголках мира. Спустя некоторое время комиксами Marvel и DC заинтересовались голливудские кинематографисты, и битва за внимание зрителей переместилась на экраны. До сих пор поклонники обеих вселенных жадно ловят каждую новинку...